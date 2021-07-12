"Вильярреал" объявил о подписании 20-летнего россиянина

Фото: ФК "Вильярреал"

Хавбек Никита Иосифов стал футболистом "Вильярреала".

Как сообщает сайт клуба, с 20-летним россиянином заключили пятилетнее соглашение. Он будет выступать за "Вильярреал Б".

Иосифов является воспитанником "Локомотива". 1 июля у него истек контракт с московским клубом.

В прошлом сезоне Иосифов принял участие в 6 играх за основную команду "Локомотива".

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