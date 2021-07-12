Ван Дейк возобновил тренировки с "Ливерпулем"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вернулся к тренировкам с командой.

29-летний голландец тренировался с командой на сборе в Австрии. Это его первое занятие с одноклубниками впервые за девять месяцев.

Напомним, что ван Дейк травмировал колено в октябре 2020 года из-за чего пропустил Евро-2020.

В прошлом сезоне ван Дейк успел провести 8 игр, в которых забил один гол.

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