Goal.com представил символическую сборную Евро-2020

Теги джанлуиджи доннаруммаджорджио кьеллинипедрирахим стерлингфедерико кьезахарри кейн

Goal.com представил символическую сборную Евро-2020Фото: твиттер Goal.com

Авторитетный ресурс Goal.com составил символическую сборную Евро-2020.

Отметим, что в команду попало сразу 6 игроков сборной Италии - победителя турнира.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

Защитники: Йоаким Мэле (Дания), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола (все - Италия);

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба - Италия), Педри (Испания), Рахим Стерлинг (Англия);

Нападающий: Харри Кейн (Англия).

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