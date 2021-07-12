"Зенит" поздравил Манчини с победой на Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА
"Зенит" не оставил без внимания победу сборной Италии, которую возглавляет Роберто Манчини, на Евро-2020.
"Зенит" поздравляет главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, всю команду, тренерский и административный штаб с победой над Англией в финале Евро-2020 и завоеванием титула чемпионов Европы.
Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала свое футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти. Золотые медали были по праву завоеваны благодаря слаженным командным действиям, когда каждый футболист на поле проявил свои лучшие качества. С заслуженной победой!" - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Манчини с 2017 по 2018 год возглавлял "Зенит".
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