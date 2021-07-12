Кьеллини обратился к болельщикам после победы на Евро-2020

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Кьеллини обратился к болельщикам после победы на Евро-2020Фото: инстаграм Кьеллини

Капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини сделал обращение к болельщикам после победы на Евро-2020.

"Спасибо вам. Всем вам. Потому что во время этого удивительного приключения вы были в наших сердцах. Мы видели ваши глаза, а в наших сердцах были ваши сердца. Боль тех, кто пострадал. Усилия тех, кого пандемия поставила на колени. Желание вернуться к жизни. Лица женщин, мужчин, старых, юных, детей и тех, кто спасал наши жизни: врачей.

Вы толкали нас вперед, помогали, пели с нами. Результат - лишь часть игры, однако этот результат, эта победа, эти слезы радости посвящаются вам. Мы написали историю! Forza Azzurri!" - написал Кьеллини в инстаграме.

Напомним, что в финале Италии в серии пенальти обыграла Англию (1:1, по пенальти - 3:2).

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