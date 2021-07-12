"Валенсия" взяла в аренду защитника "Герты"

Теги валенсиягертаомар альдерете

"Валенсия" взяла в аренду защитника "Герты"Фото: ФК "Валенсия"

Защитник "Герты" Омар Альдерете перебрался в "Валенсию".

Как сообщает сайт клуба, "летучие мыши" арендовали 24-летнего игрока на один сезон с возможностью выкупа.

Отметим, что трансферная стоимость парагвайца оценивается в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Альдерете принял участие в 17 играх, но результативными действиями не отличился.

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