Лапорта снова высказался о ситуации с контрактом Месси

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Лапорта снова высказался о ситуации с контрактом Месси Фото инстаграм Лионеля Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о ситуации с Лионелем Месси.

"Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо", - заявил Лапорта.

Напомним, что 30 июня у Месси истек контракт с "Барсой" и он стал свободным агентом.

Ранее Месси завоевал свой первый трофей в составе сборной Аргентины.

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