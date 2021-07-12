Лапорта снова высказался о ситуации с контрактом Месси
Фото инстаграм Лионеля Месси
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о ситуации с Лионелем Месси.
"Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо", - заявил Лапорта.
Напомним, что 30 июня у Месси истек контракт с "Барсой" и он стал свободным агентом.
Ранее Месси завоевал свой первый трофей в составе сборной Аргентины.
Читайте также: Месси выиграл 37-й трофей в карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Рэшфорд попросил прощения за нереализованный пенальти в финале Евро-2020
-
Агент Гаттузо высказался о возможном приглашении тренера в сборную России
-
"Байер" подписал защитника ПСЖ
-
"Монако" приобрел форварда "Кельна"
-
Сборная Италии провела чемпионский парад в Риме
-
1
Лапорта снова высказался о ситуации с контрактом Месси
-
"Валенсия" взяла в аренду защитника "Герты"
-
Кьеллини обратился к болельщикам после победы на Евро-2020
-
Лотар Маттеус: "Сочувствую футболистам Англии, но не их болельщикам"
-
"Зенит" поздравил Манчини с победой на Евро-2020
-
"Ювентус" нацелился на форварда "Сантоса"
-
Зарема высмеяла пресс-службу "Спартака" за перепалку с "Зенитом" в твиттере
-
Официально: де Пауль - игрок "Атлетико"
-
Goal.com представил символическую сборную Евро-2020
-
Ван Дейк возобновил тренировки с "Ливерпулем"
-
"Вильярреал" объявил о подписании 20-летнего россиянина
-
"Химки" отреагировали на возможное подписание Глушенкова
-
"Зенит" и "Спартак" устроили перепалку в твиттере
-
"Манчестер Юнайтед" получил разрешение от "Реала" вести переговоры с Вараном
-
Стали известны премиальные футболистам сборной Италии за победу на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14