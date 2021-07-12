Лапорта снова высказался о ситуации с контрактом Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о ситуации с Лионелем Месси.

"Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо", - заявил Лапорта.

Напомним, что 30 июня у Месси истек контракт с "Барсой" и он стал свободным агентом.

Ранее Месси завоевал свой первый трофей в составе сборной Аргентины.

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