"Монако" приобрел форварда "Кельна"

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"Монако" приобрел форварда "Кельна"Фото: ФК "Монако"

Форвард "Кельна" Исмаил Якобс перешел в "Монако".

Как сообщает официальный сайт клуба, 21-летний игрок подписал с монегасками контракт на пять лет.

По сведениям Transfermarkt, стоимость сделки составила 7 миллионов евро.

Якобс провел в составе "Кельна" 47 игр, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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