Кокорин начал готовиться к новому сезону

Фото: инстаграм Кокорина

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин возобновил тренировки.

"Первая тренировка", - подписал свое фото 30-летний россиянин.

Напомним, что Кокорин решил раньше выйти из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц.

Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года. За это время он провел только 4 игры.

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