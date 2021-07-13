Влашич дал согласие на переход в "Милан"

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Влашич дал согласие на переход в "Милан" Фото сайт РПЛ

"Милан" продолжает работать над трансфером хавбека ЦСКА Николы Влашича.

Как сообщает журналист Марко Рамиккья, 23-летний хорват уже согласился на переход в стан "россонери".

Отмечается, что ЦСКА хотел бы сохранить игрока, поэтому агент обсуждает с руководством "армейцев" условия продажи Влашича.

В прошлом сезоне Влашич провел 34 игры, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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