Влашич дал согласие на переход в "Милан"
Фото сайт РПЛ
"Милан" продолжает работать над трансфером хавбека ЦСКА Николы Влашича.
Как сообщает журналист Марко Рамиккья, 23-летний хорват уже согласился на переход в стан "россонери".
Отмечается, что ЦСКА хотел бы сохранить игрока, поэтому агент обсуждает с руководством "армейцев" условия продажи Влашича.
В прошлом сезоне Влашич провел 34 игры, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.
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|Болонья
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|Кальяри
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Дженоа
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|Лечче
|27
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