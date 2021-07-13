Агент Лёва отреагировал на слухи о возможном назначении тренера в сборную России

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Агент Лёва отреагировал на слухи о возможном назначении тренера в сборную России Фото: твиттер сборной Германии

Харун Арслан, агент экс-тренера сборной Германии Йоахима Лева, прокомментировал слухи о том, что его клиент может возглавить сборную России.

"Это всего лишь слухи, не более того. Готов ли Йоахим Лёв возглавить сборную России? Даже не хочется комментировать слухи, к тому же, сегодня такой прекрасный вечер", - заявил агент.

Напомним, что Лёв покинул сборную Германии после 15 лет работы.

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