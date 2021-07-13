Агент Лёва отреагировал на слухи о возможном назначении тренера в сборную России
Фото: твиттер сборной Германии
Харун Арслан, агент экс-тренера сборной Германии Йоахима Лева, прокомментировал слухи о том, что его клиент может возглавить сборную России.
"Это всего лишь слухи, не более того. Готов ли Йоахим Лёв возглавить сборную России? Даже не хочется комментировать слухи, к тому же, сегодня такой прекрасный вечер", - заявил агент.
Напомним, что Лёв покинул сборную Германии после 15 лет работы.
Читайте также: РФС отказался от кандидатур Лёва и Виллаша-Боаша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Агент Паломино не исключает переезда игрока в РПЛ
-
Фати пропустит предсезонку "Барселоны"
-
Малком и Вендель сменили игровые номера в "Зените"
-
Абрамович готов выделить огромную сумму на трансфер Холанда
-
Агент Лёва отреагировал на слухи о возможном назначении тренера в сборную России
-
Влашич дал согласие на переход в "Милан"
-
"Спортинг" потребует от "Интера" 30 миллионов за переход Жоау Мариу в клуб из Португалии
-
Кокорин начал готовиться к новому сезону
-
Рэшфорд попросил прощения за нереализованный пенальти в финале Евро-2020
-
Агент Гаттузо высказался о возможном приглашении тренера в сборную России
-
"Байер" подписал защитника ПСЖ
-
"Монако" приобрел форварда "Кельна"
-
Сборная Италии провела чемпионский парад в Риме
-
1
Лапорта снова высказался о ситуации с контрактом Месси
-
"Валенсия" взяла в аренду защитника "Герты"
-
Кьеллини обратился к болельщикам после победы на Евро-2020
-
Лотар Маттеус: "Сочувствую футболистам Англии, но не их болельщикам"
-
"Зенит" поздравил Манчини с победой на Евро-2020
-
"Ювентус" нацелился на форварда "Сантоса"
-
Зарема высмеяла пресс-службу "Спартака" за перепалку с "Зенитом" в твиттере