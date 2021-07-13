Фати пропустит предсезонку "Барселоны"

Фото: инстаграм Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати не будет участвовать в предсезонной подготовке команды.

Как сообщает AS, 18-летний игрок завершит свое восстановление после повреждения колена под присмотром врачей в Мадриде. Он будет находиться в столице еще 2-3 недели.

Напомним, что Фати не появлялся на поле с ноября 2020 года.

В прошлом сезоне Фати забил 5 голов и отдал два ассиста в 10 играх.

Читайте также: "Барселона" подписала Агуэро для подмены Фати. | http://soccernews.ru