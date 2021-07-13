Фати пропустит предсезонку "Барселоны"

Теги барселонаансу фати

Фати пропустит предсезонку "Барселоны"Фото: инстаграм Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати не будет участвовать в предсезонной подготовке команды.

Как сообщает AS, 18-летний игрок завершит свое восстановление после повреждения колена под присмотром врачей в Мадриде. Он будет находиться в столице еще 2-3 недели.

Напомним, что Фати не появлялся на поле с ноября 2020 года.

В прошлом сезоне Фати забил 5 голов и отдал два ассиста в 10 играх.

Читайте также: "Барселона" подписала Агуэро для подмены Фати. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Абрамович готов выделить огромную сумму на трансфер Холанда

Абрамович готов выделить огромную сумму на трансфер Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов