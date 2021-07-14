Компании Черчесова отказали в льготной покупке земли для разведения рыбы
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Компания экс-тренера сборной России Станислава Черчесова "Арлан Фиш", которая занимается разведением рыбы, не смогла добиться льготной покупки земли для производства.
"Бывший тренер и его компания "Арлан Фиш" пытались добиться льготной продажи участка в 60000 квадратов у реки Курентидон. Чтобы рыбу разводить. Несколько лет его просто арендовали, однако успели построить столько бассейнов для форели, что решили - пора оформлять в собственность.
От одной мысли о том, что придeтся отдать полную сумму, Станислав Саламович наверняка оскорбился. Где это видано, чтобы такие люди за что-то платили, как все? Начали торговаться. Сперва хотели взять его по кадастровой стоимости за 90 тысяч рублей - не получилось. Предложили сойтись на 284700 рублей, однако и тут проигрыш. "Арлан Фиш" стала судиться с Северной Осетией, однако потерпела ещe две неудачи: сперва арбитраж их развернул с правом обжалования, а теперь уже окончательно отказал в покупке земли в Северной Осетии", - сообщает телеграм-канал Mash.
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