"Атлетико" может включить еще одного игрока в обмен Гризманна на Сауля

Фото: инстаграм Лоди

"Атлетико" и "Барселона" продолжают переговоры по обмену хавбека Сауля Ньигеса на нападающего Антуана Гризманна.

Как сообщает Catalunya Radio, мадридский клуб может включить в сделку защитника Ренана Лоди или Марио Эрмосо. Таким образом, стороны уравняют общую стоимость участвующих в обмене активов.

В прошлом сезоне на счету Лоди один гол и два ассиста в 33 играх. Эрмосо провел 38 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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