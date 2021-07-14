Доннарумма определился с игровым номером в ПСЖ
Фото: сайт ПСЖ
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма выбрал игровой номер в ПСЖ.
22-летний итальянец будет выступать под 50-м номером. Напомним, что в "Милане" у него был 99-й номер.
Ранее ПСЖ объявил о подписании Доннаруммы. Голкипер подписал с клубом контракт до 2026 года.
Напомним, что Доннарумма покинул "Милан" свободным агентом.
Читайте также: Официально: Доннарумма - игрок ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13