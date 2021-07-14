Доннарумма определился с игровым номером в ПСЖ

Фото: сайт ПСЖ

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма выбрал игровой номер в ПСЖ.

22-летний итальянец будет выступать под 50-м номером. Напомним, что в "Милане" у него был 99-й номер.

Ранее ПСЖ объявил о подписании Доннаруммы. Голкипер подписал с клубом контракт до 2026 года.

Напомним, что Доннарумма покинул "Милан" свободным агентом.

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