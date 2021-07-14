Мальдини высказался о предстоящем переходе Жиру в "Милан"

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Технический директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал предстоящий трансфер форварда "Челси" Оливье Жиру.

"Жиру должен прилететь завтра. Он чемпион, добившийся больших успехов не только со сборной, но и с "Челси", потому что он также является новым победителем Лиги Чемпионов. Он очень опытный футболист, и это то, что мы ищем, так как мы самая молодая команда в Серии А. Нам необходимы люди с большим опытом.

Мог ли перейти в "Милан" более молодой и перспективный форвард? Мог. Идея состоит в том, чтобы заложить основу для команды, а затем, возможно, дождаться финальной стадии трансферного рынка", - приводит слова Мальдини Goal.com.

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