Геркус отреагировал на первые результаты "Спартака" под руководством Витории

Фото: твиттер "Спартака"

Экс-директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о первых результатах "Спартака" под руководством Руя Витории.

Напомним, что "красно-белые" одержали две крупные победы над "Рубином" (4:0) и "Сочи" (4:0) в рамках Кубка Париматч Премьер.

"Фанаты "Спартака" сейчас поголовно влюбятся в нового тренера. Начнется медовый месяц, два, три, а может, и до зимы?" - написал Геркус в твиттере.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. В 1-м туре "Спартак" сыграет против "Рубина".

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