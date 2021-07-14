Геркус отреагировал на первые результаты "Спартака" под руководством Витории
Фото: твиттер "Спартака"
Экс-директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о первых результатах "Спартака" под руководством Руя Витории.
Напомним, что "красно-белые" одержали две крупные победы над "Рубином" (4:0) и "Сочи" (4:0) в рамках Кубка Париматч Премьер.
"Фанаты "Спартака" сейчас поголовно влюбятся в нового тренера. Начнется медовый месяц, два, три, а может, и до зимы?" - написал Геркус в твиттере.
Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. В 1-м туре "Спартак" сыграет против "Рубина".
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