Черевченко высказался о возможном приглашении в сборную России

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Наставник "Химок" Игорь Черевченко отреагировал на слухи о том, что его могут пригласить в сборную России.

"Разговоры о том, что я достоин возглавить сборную? Я нормально к этому отношусь, спокойно. Я вообще по жизни спокойный человек. Сейчас сосредоточен только на работе в "Химках", - приводит слова тренера Sport24.

Напомним, что после Евро-2020 пост тренера сборной покинул Станислав Черчесов. Команда заняла в группе последнее место.

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