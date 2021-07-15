Федун: "Рубин" поддавался "Спартаку"

Фото: твиттер "Фратрии"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на победу над "Рубином" (4:0) в матче Кубка Париматч Премьер.

"Сегодня они поддавались. Через десять дней у нас ещe один матч с "Рубином". "Спартак" играл на расслабоне? На расслабоне играли не мы, а они", - приводит слова Федуна "Чемпионат".

24 июля "Спартак" сыграет с "Рубином" в рамках 1-го тура РПЛ.

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