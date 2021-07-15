Ракицкий сделал заявление о своем будущем
Фото: инстаграм Ракицкого
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий высказался о своем будущем.
"Руководство сначала обещало мне продление контракта. Однако конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце. Есть клубы, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше.
Пока я не веду никаких переговоров. Возможно, о чем-то поговорим только ближе к зиме. Остаться в России после завершения карьеры? Нет. Я украинец, у меня все украинское. Погода на моей родине уж точно приятнее, чем в Питере. В Киеве она более стабильная.
Вообще планирую играть до 35 лет. Потом пойду на тренерские курсы. Хочу остаться в футболе", - приводит слова Ракицкого "Чемпионат".
Отметим, что действующий контракт Ракицкого с "Зенитом" истекает летом 2022 года.
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