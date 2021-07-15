Витория прокомментировал победу над "Рубином"
Фото: твиттер "Спартака"
Наставник "Спартака" Руй Витория дал комментарии после матча Кубка Париматч Премьер против "Рубина" (4:0).
"Нам противостоял отличный соперник. Прежде всего обращаем внимание на то, как играем сами, как идёт наша подготовка. Разумеется, первый матч сезона будет кардинально отличаться от сегодняшней игры. Вместе мы провели около 30 тренировок, впереди весь сезон. Не всё получается, есть ошибки, которые стараемся исправлять. На то и существует межсезонье.
Если меня спросят, что лучше: выигрывать или проигрывать в товарищеских играх, то, конечно, отвечу побеждать. Несмотря на победу, я очень критично отношусь к нашим играм, будем разбирать и анализировать вместе с командой. Покажем, что было хорошо, что плохо, проведём работу над ошибками. Это часть подготовки. Надеюсь, к началу сезона мы будем готовы", - приводит слова Витории "Чемпионат".
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