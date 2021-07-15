Спортивный директор "Рубина" выступает против изменения формата РПЛ

Фото: инстаграм "Рубина"

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался об изменении формата РПЛ.

"Мое личное, не клубное, мнение. Я считаю, что система РПЛ вполне нормальная. Гладкий чемпионат. У нас нормальная плотность, достаточно серьезная борьба всегда идет.

Реформа РПЛ по аналогии с Лигой Чемпионов - просто зачем? Лично у меня возникает такой вопрос", - заявил Яровинский.

Напомним, что клубам РПЛ было предложено внедрение швейцарской системы, однако большинство проголосовало против.

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