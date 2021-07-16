Топ-клубы АПЛ ведут борьбу за вингера "Лиона"

Фото: инстаграм Ауара

Вингер "Лиона" Уссам Ауар может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает ESPN, борьбу за 23-летнего француза ведут "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Отмечается, что "Ливерпуль" рассматривает игрока в качестве замены ушедшему Вейналдуму, "МЮ" хочет подписать футболиста на случай ухода Поля Погба. Сам Ауар склоняется к переходу в "Арсенал" или "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне на счету Ауара 8 голов и три ассиста в 33 играх.

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