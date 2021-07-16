5 из 6 топ-клубов РПЛ поддержали реформу чемпионата

РФС и компания Hypercube продемонстрировали клубам и журналистам проект реформы формата РПЛ, который получил название "Юпитер 16".

Как сообщает "Р-Спорт", 5 из 6 топ-клубов РПЛ поддержали реформу.

Напомним, что проект "Юпитер 16" предусматривает переход на швейцарскую систему. 16 клубов разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре команды. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два матча - в общей сложности проведет шесть игр.

С тремя командами из других корзин будет проведено по два игры, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом матчей в своей группе в итоге получится 24 тура.

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