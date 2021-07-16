Бердыев отправился на переговоры касательно работы в сборной России

Теги россиякурбан бердыев

Бердыев отправился на переговоры касательно работы в сборной России Фото: инстаграм Бердыева

Курбан Бердыев в ближайшее время встретится с представителями РФС.

По сведениям телеграм-канала Baza, 68-летний тренер отправился на встречу из Алма-Аты.

Ранее сообщалось, что Бердыев является одним из основных кандидатов на пост тренера сборной России.

Последним клубом Бердыева был "Рубин", который он покинул в 2019 году.

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