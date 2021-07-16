"Наполи" продлил соглашение с Ди Лоренцо

Фото: сайт "Наполи"

Защитник "Наполи" Джованни Ди Лоренцо продлил соглашение с клубом.

Как сообщает сайт клуба, новый контракт 27-летнего футболиста будет действовать до лета 2026 года.

Ди Лоренцо выступает за "Наполи" с 2019 года. За это время он провел 95 игр, забил 7 голов и отдал 14 результативных передач.

Напомним, что Ди Лоренцо выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии.

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