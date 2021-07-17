"Манчестер Сити" готов продать Стерлинга и Махреза

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга

Хавбек "Манчестер Сити" Рияд Махрез и вингер Рахим Стерлинг могут покинуть клуб.

По сведениям The Athletic, "горожане" готовы продать этих футболистов, если поступит достойное предложение. Однако отмечается, что они вряд ли покинут клуб этим летом.

Контракты обоих футболистов истекают в 2023 году. Не исключено, что со Стерлингом продлят соглашение.

Напомним, что ранее интерес к Махрезу и Стерлингу проявлял "Арсенал".

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