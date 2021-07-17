Давид Луиз близок к переходу в турецкий клуб

Теги адана демирспордавид луиз

Давид Луиз близок к переходу в турецкий клуб Фото инстаграм Давида Луиза

Президент турецкого "Адана Демирспор" уверен, что клуб подпишет Давида Луиза.

Как сообщает журналист Николо Скира, футболисту интересен проект клуба. Он подпишет контракт на два года, по которому заработает 8 миллионов евро.

Ранее Давид Луиз покинул "Арсенал", за который выступал с 2019 года.

В прошлом сезоне "Адана Демирспор" завоевал путевку в высшую лигу.

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