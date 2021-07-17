"Арсенал" согласовал трансфер защитника "Брайтона"
Фото: инстаграм Бена Уайта
"Арсенал" договорился с "Брайтоном" по трансферу защитника Бена Уайта.
По сведениям The Athletic, сумма сделки составит примерно 55 миллионов евро. В ближайшие дни игрок пройдет медосмотр.
Ранее сообщалось, что 23-летний футболист подпишет с "канонирами" контракт до 2026 года.
В прошлом сезоне Уайт сыграл 39 матчей, однако результативными действиями не отличился.
Читайте также: "Арсенал" интересуется форвардом "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Федун рассказал, кого он предлагал на пост тренера сборной России
-
УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоны
-
Бердыев отправился на переговоры касательно работы в сборной России
-
Судебное разбирательство по обвинению Месси и его фонда в мошенничестве закрыто
-
Слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" появятся на форме всех клубов УПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 июля
-
"Аталанта" забила 13 голов в товарищеской игре. Миранчук отметился одним голом
-
"Арсенал" согласовал трансфер защитника "Брайтона"
-
1
Карпин о сборной России: "Выбор футболистов небольшой, все кривоногие"
-
"Барселона" подозревает, что "Реал" мешает продлению контракта с Мориба
-
Давид Луиз близок к переходу в турецкий клуб
-
"Манчестер Сити" готов продать Стерлинга и Махреза
-
"Вольфсбург" усилился двумя игроками перед Лигой Чемпионов
-
1
Паредес: "Никогда не видел Месси таким счастливым"
-
Мама Аршавина назвала виновных в сломанной карьере игрока
-
Федун рассказал, кого он предлагал на пост тренера сборной России
-
"Балтика" арендует хавбека "Зенита"
-
Жиру попрощался с "Челси"
-
"Наполи" продлил соглашение с Ди Лоренцо
-
УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоны
-
"Сассуоло" отклонил предложение "Ювентуса" по Локателли
-
Игнашевич может попасть в тренерский штаб сборной России
-
Бердыев отправился на переговоры касательно работы в сборной России
-
5 из 6 топ-клубов РПЛ поддержали реформу чемпионата
-
Топ-клубы АПЛ ведут борьбу за вингера "Лиона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18