"Арсенал" согласовал трансфер защитника "Брайтона"

Фото: инстаграм Бена Уайта

"Арсенал" договорился с "Брайтоном" по трансферу защитника Бена Уайта.

По сведениям The Athletic, сумма сделки составит примерно 55 миллионов евро. В ближайшие дни игрок пройдет медосмотр.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист подпишет с "канонирами" контракт до 2026 года.

В прошлом сезоне Уайт сыграл 39 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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