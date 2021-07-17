"Арсенал" согласовал трансфер защитника "Брайтона"

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"Арсенал" согласовал трансфер защитника "Брайтона" Фото: инстаграм Бена Уайта

"Арсенал" договорился с "Брайтоном" по трансферу защитника Бена Уайта.

По сведениям The Athletic, сумма сделки составит примерно 55 миллионов евро. В ближайшие дни игрок пройдет медосмотр.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист подпишет с "канонирами" контракт до 2026 года.

В прошлом сезоне Уайт сыграл 39 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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