"Фламенго" назвал "Краснодару" стоимость Педро Абреу

Фото: инстаграм Педро Абреу

"Краснодар" интересуется форвардом "Фламенго" Педро Абреу.

По сведениям globo.com, бразильский клуб требует за 24-летнего игрока не менее 60 миллионов евро.

Педро Абреу выступает за "Фламенго" с 2020 года. За это время он забил 27 голов в 64 играх.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до декабря 2025 года.

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