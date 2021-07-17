"Фламенго" назвал "Краснодару" стоимость Педро Абреу
Фото: инстаграм Педро Абреу
"Краснодар" интересуется форвардом "Фламенго" Педро Абреу.
По сведениям globo.com, бразильский клуб требует за 24-летнего игрока не менее 60 миллионов евро.
Педро Абреу выступает за "Фламенго" с 2020 года. За это время он забил 27 голов в 64 играх.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до декабря 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20