"Фламенго" назвал "Краснодару" стоимость Педро Абреу

Теги педро абреуфламенгокраснодартрансферы

"Фламенго" назвал "Краснодару" стоимость Педро АбреуФото: инстаграм Педро Абреу

"Краснодар" интересуется форвардом "Фламенго" Педро Абреу.

По сведениям globo.com, бразильский клуб требует за 24-летнего игрока не менее 60 миллионов евро.

Педро Абреу выступает за "Фламенго" с 2020 года. За это время он забил 27 голов в 64 играх.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до декабря 2025 года.

Читайте также: "Краснодар" договорился о трансфере колумбийского нападающего. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА на молодежном турнире тестирует новые правила

ФИФА на молодежном турнире тестирует новые правила

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов