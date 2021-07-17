Стало известно, какую зарплату Ярмоленко просит у "Бешикташа"
Фото инстаграм Андрея Ярмоленко
Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в "Бешикташе".
По сведениям журналиста Эртана Сюзгюна, "Бешикташ" попытается подписать 31-летнего украинца, если не сможет выкупить Рашида Геззаля у "Лестера".
Отмечается, что Ярмоленко уведомил турецкий клуб, что готов заключить контракт на три года с зарплатой в размере 3 миллиона евро за сезон.
Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" не будет препятствовать уходу игрока.
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|Команда
|М
|О
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|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24