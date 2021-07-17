Стало известно, какую зарплату Ярмоленко просит у "Бешикташа"

Фото инстаграм Андрея Ярмоленко

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в "Бешикташе".

По сведениям журналиста Эртана Сюзгюна, "Бешикташ" попытается подписать 31-летнего украинца, если не сможет выкупить Рашида Геззаля у "Лестера".

Отмечается, что Ярмоленко уведомил турецкий клуб, что готов заключить контракт на три года с зарплатой в размере 3 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" не будет препятствовать уходу игрока.

Читайте также: "Фенербахче" сделал крупное предложение Ярмоленко: названа сумма. | http://soccernews.ru