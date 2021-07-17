"Динамо", "Спартак" и ЦСКА ведут борьбу за форварда сборной Сенегала

Фото: инстаграм Ндао

Доган Эрджан, агент форварда "Фатих Карагюмрюк" Алассана Ндао, рассказал, что его клиент попал в сферу интересов российских клубов.

"Клуб требует 5 миллионов евро за Ндао. Информацию об Алассане запрашивали "Динамо", "Спартак" и ЦСКА. Еще есть "Аль-Джазира". Мончи также звонил - "Севилья" тоже интересуется Ндао. Это пока самый активный клуб. Если будет хорошее предложение из Европы, надеюсь, мы его рассмотрим", - приводит слова агента Fotomac.

Соглашение 24-летнего сенегальца с клубом истекает летом 2022 года. В минувшем сезоне на счету Ндао 11 голов и 9 ассистов в 40 играх.

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