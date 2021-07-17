19-летний российский голкипер присоединился к первой команде "Бари"

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19-летний российский голкипер присоединился к первой команде "Бари"Фото: инстаграм Плитко

Российский вратарь Денис Плитко начал тренироваться с первой командой "Бари".

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Отметим, что 19-летний уроженец Санкт-Петербурга является воспитанником "Бари".

Также Плитко провел один сезон в юношеской команде "Специи".

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