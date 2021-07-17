19-летний российский голкипер присоединился к первой команде "Бари"
Фото: инстаграм Плитко
Российский вратарь Денис Плитко начал тренироваться с первой командой "Бари".
Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Отметим, что 19-летний уроженец Санкт-Петербурга является воспитанником "Бари".
Также Плитко провел один сезон в юношеской команде "Специи".
Читайте также: Российский вратарь близок к переходу в датский клуб "Вейле". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Краснодар" переключился на другого нападающего "Фламенго"
-
"Спартак" стал победителем Кубка Париматч Премьер
-
Слуцкий подтвердил грядущий уход Старфельта
-
ФИФА на молодежном турнире тестирует новые правила
-
Еще один клуб вступил в борьбу за Глушенкова
-
"Рубин" проиграл "Сочи" в матче Кубка Париматч Премьер
-
Девушка дня: Марта Барчок - самая яркая болельщица Евро-2020
-
19-летний российский голкипер присоединился к первой команде "Бари"
-
"Динамо", "Спартак" и ЦСКА ведут борьбу за форварда сборной Сенегала
-
Стало известно, какую зарплату Ярмоленко просит у "Бешикташа"
-
"Фламенго" назвал "Краснодару" стоимость Педро Абреу
-
Гильерме высказался о возможном завершении карьеры в сборной России
-
"Тоттенхэм" предпочитает отпустить Кейна в "Челси", а не в "Манчестер Сити"
-
Экс-защитник "Краснодара" Гранквист завершил карьеру
-
"Ювентус" может продлить контракт с Роналду, но при одном условии
-
Лунев показал, как учит немецкий язык
-
1
Мбаппе ждёт решительных действий от "Реала"
-
Роналдиньо оставил автограф на груди у болельщицы
-
Новичок ПСЖ Хакими заболел коронавирусом
-
Кокорин отправился на сбор "Фиорентины" в тапках (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17