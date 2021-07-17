"Рубин" проиграл "Сочи" в матче Кубка Париматч Премьер

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"Рубин" проиграл "Сочи" в матче Кубка Париматч ПремьерФото: твиттер "Сочи"

В рамках 3-го тура Кубка Париматч Премьер "Рубин" уступил "Сочи".

Таким образом, за три матча "Рубин" набрал всего 3 очка. На счету "Сочи" 6 очков.

"Рубин" - "Сочи" 1:3

Голы: Прохин, 48 - 0:1, Барсов, 50 - 0:2, Попов, 88 - 0:3, Хакшабанович, 90 - 1:3.

"Рубин": Дюпин, Нижегородов, Мусаев, Самошников, Зуев, Абильгор, Шатов, Хван, Хакшабанович, Кварацхелия, Деспотович.

"Сочи": Заболотный, Барач, Родригао, Прохин, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Юсупов, Дуганджич, Бурмистров.      

Удаление: Цаллагов (59).

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