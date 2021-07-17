Еще один клуб вступил в борьбу за Глушенкова

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Журналист Максим Алланазаров сообщил, что "Крылья Советов" интересуются хавбеком "Спартака" Максимом Глушенковым.

"На хавбека "Спартака" Максима Глушенкова претендуют не только "Химки". "Крылья Советов" тоже в гонке. Было бы интересно посмотреть на Макса в Самаре, а вообще его аренды уже начинают утомлять. В составе "Спартака" есть гораздо менее перспективные игроки", - написал Алланазаров в телеграме.

Соглашение Глушенкова с клубом рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за "Химки".

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