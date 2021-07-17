Еще один клуб вступил в борьбу за Глушенкова

Теги крылья советовспартак москвамаксим глушенковхимкитрансферы

Еще один клуб вступил в борьбу за Глушенкова Фото: SpartakWorld

Журналист Максим Алланазаров сообщил, что "Крылья Советов" интересуются хавбеком "Спартака" Максимом Глушенковым.

"На хавбека "Спартака" Максима Глушенкова претендуют не только "Химки". "Крылья Советов" тоже в гонке. Было бы интересно посмотреть на Макса в Самаре, а вообще его аренды уже начинают утомлять. В составе "Спартака" есть гораздо менее перспективные игроки", - написал Алланазаров в телеграме.

Соглашение Глушенкова с клубом рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за "Химки".

Читайте также: Глушенков может покинуть "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА на молодежном турнире тестирует новые правила

ФИФА на молодежном турнире тестирует новые правила

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов