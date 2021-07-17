ФИФА на молодежном турнире тестирует новые правила
ФИФА тестирует новые футбольные правила на молодежном турнире Future of Football Cup в Нидерландах.
На турнире тестируются такие нововведения:
- ввод мяча из аута ногами;
- розыгрыш штрафных ударов в одиночку, с помощью дриблинга;
- неограниченное количество замен;
- временное удаление на 5 минут после получения желтой карточки;
- два тайма по 30 минут чистого времени (во время пауз секундомер останавливается).
Отмечается, что после турнира ФИФА примет решение о применении новых правил в официальных играх.
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