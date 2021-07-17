ФИФА на молодежном турнире тестирует новые правила

ФИФА тестирует новые футбольные правила на молодежном турнире Future of Football Cup в Нидерландах.

На турнире тестируются такие нововведения:

- ввод мяча из аута ногами;

- розыгрыш штрафных ударов в одиночку, с помощью дриблинга;

- неограниченное количество замен;

- временное удаление на 5 минут после получения желтой карточки;

- два тайма по 30 минут чистого времени (во время пауз секундомер останавливается).

Отмечается, что после турнира ФИФА примет решение о применении новых правил в официальных играх.

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