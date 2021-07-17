"Спартак" стал победителем Кубка Париматч Премьер

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"Спартак" стал победителем Кубка Париматч ПремьерФото: твиттер "Спартака"

"Спартак" уже обеспечил себе победу в Кубке Париматч Премьер.

Для этого "красно-белым" понадобилось две игры из трех возможных. Последний матч в рамках турнира "Спартак" проведет против "Химок".

Всего "Спартак" выигрывал Кубок Париматч Премьер три раза. Это четвертый розыгрыш турнира.

Напомним, что в первых двух играх "Спартак" уверенно разобрался с "Сочи" и "Рубином" (4:0).

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