Игрок "Вулверхэмптона" вернулся на поле после 230 дней лечения

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Игрок "Вулверхэмптона" вернулся на поле после 230 дней леченияФото: инстаграм Хименеса

Форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес вернулся на поле после перелома черепа.

30-летний мексиканец принял участие в товарищеской игре против "Крю Александры". Он сыграл 34 минуты, после чего был заменен на Патрика Кутроне.

Напомним, что Хименес получил перелом черепа в ноябре 2020 года. На лечение ушло 230 дней.

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