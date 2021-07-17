"Арсенал" повесил ценник на Бельерина

Фото: инстаграм Эктора Бельерина

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин близок к уходу из клуба.

Как сообщает The Sun, "канониры" готовы отпустить 26-летнего испанца за 17 миллионов евро.

Напомним, что активный интерес к футболисту проявляет "Интер".

Бельерин находится в структуре "Арсенала" с 2011 года.

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