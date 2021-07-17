Цорн - новый технический директор "Локомотива"

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Цорн - новый технический директор "Локомотива" Фото: инстаграм Цорна

Директор "Локомотива" по коммуникациям Александр Бедарев сообщил о назначении Томаса Цорна директором клуба.

"Должность Цорна - технический директор. Функционал? Обширный", - заявил Бедарев.

Отмечается, что Цорн будет помогать Ральфу Рангнику, который является главой департамента по спорту и развитию клуба.

Напомним, что с мая 2019 по июль 2020 года Цорн занимал должность генерального директора "Спартака".

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