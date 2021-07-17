Семак прокомментировал победу над "Локомотивом" в матче за Суперкубок России
Фото: сайт "Зенита"
Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Локомотивом" (3:0) в игре за Суперкубок России.
"Не так просто входили в игру, эмоциональное состояние было не лучшее. После перерыва движение было лучше, были хорошие моменты. Рад что команда смогла одержать победу в непростой игре, спасибо каждому, кто помог добыть победу для клуба, для фанатов, для семьи.
Были проблемы против быстрых контратак "Локомотива", они создали нам определенные проблемы. Будем работать над всеми компонентами, чтобы игра была качественная", - приводит слова Семака Sports.ru.
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