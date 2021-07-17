Лукаку определился со своим будущим

Фото: инстаграм Лукаку

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку не намерен менять клуб этим летом.

По сведениям Goal.com, желание футболиста остаться в "Интере" подтвердил его агент Федерико Пасторелло.

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему бельгийцу проявляет "Челси".

В прошлом сезоне на счету Лукаку 30 голов и 11 ассистов в 44 играх.

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