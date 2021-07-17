Николич прокомментировал поражение от "Зенита"
Фото: твиттер "Локомотива"
Наставник "Локомотива" Марко Николич дал комментарии после поражения от "Зенита" (0:3) в игре за Суперкубок России.
"Зенит" очень качественная команда, которая суперкачественно воспользовалась нашими ошибками. Третий гол мы сами себе привезли. Такая команда не должна допускать подобные ошибки.
У нас не будет простой сезон. Нужно собрать все силы и прибавить в уверенности. Сейчас все наши мысли об "Арсенале" в первом туре. Это для нас сейчас самая главная игра", - приводит слова Николича Sport24.
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