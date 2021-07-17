Стала известна зарплата Рангника и Цорна в "Локомотиве"

Фото: твиттер "Локомотива"

Новый технический директор "Локомотива" Томас Цорн заключил с клубом контракт на три года, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.

Напомним, что глава департамента по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник подписал договор на такой же срок.

"Общая затрата на зарплаты Рангника и его помощников - 5,5 миллиона евро в год. 4,5 млн евро в год будет получать сам немец, еще миллион евро уйдет на его помощников, включая Цорна.

Если клуб захочет расторгнуть досрочно с ними контракты, то будет обязан выплатить всю зарплату до конца трудового договора", - сообщает источник.

Читайте также: "Зенит" разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России. | http://soccernews.ru