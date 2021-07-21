"Рубин" объявил о переходе Старфельта в "Селтик"
Фото: инстаграм Старфельта
Защитник "Рубина" Карл Старфельт перешел в "Селтик".
Как сообщает сайт клуба, 26-летний швед заключил соглашение до лета 2025 года.
Отмечается, что стоимость сделки оценивается в 5 миллионов евро.
Старфельт выступал за "Рубин" с 2019 года. За это время он провел 42 игры и забил три гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Сент-Джонстон
|29
|36
|7
|Хиберниан
|30
|37
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
|30
|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23