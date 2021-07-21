"Рубин" объявил о переходе Старфельта в "Селтик"

Фото: инстаграм Старфельта

Защитник "Рубина" Карл Старфельт перешел в "Селтик".

Как сообщает сайт клуба, 26-летний швед заключил соглашение до лета 2025 года.

Отмечается, что стоимость сделки оценивается в 5 миллионов евро.

Старфельт выступал за "Рубин" с 2019 года. За это время он провел 42 игры и забил три гола.

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