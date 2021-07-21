"Интер" готов разорвать контракты с двумя футболистами

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"Интер" готов разорвать контракты с двумя футболистамиФото: инстаграм Видаля

Хавбеки "Интера" Артуро Видаль и Раджа Наингголан близки к уходу из клуба.

Как сообщает журналист Николо Скира, оба футболиста не входят в планы нового наставника команды Симоне Индзаги. Поэтому клуб готов разорвать с ними контракты.

Отметим, что зарплата Видаля составляет 6,5 миллиона евро за сезон, Наингголана - 4,8 миллиона.

Контракты обоих футболистов истекают летом 2022 года.

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