"Монако" не интересуется Влашичем

Фото: инстаграм Влашича

"Монако" не обращался в ЦСКА касательно трансфера полузащитника Николы Влашича, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, французский клуб в принципе не заинтересован в услугах 23-летнего хорвата.

Ранее сообщалось, что "Монако" предложил за игрока 30 миллионов евро.

Напомним, что переговоры по трансферу Влашича ведет "Милан".

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