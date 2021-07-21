"Монако" не интересуется Влашичем
Фото: инстаграм Влашича
"Монако" не обращался в ЦСКА касательно трансфера полузащитника Николы Влашича, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, французский клуб в принципе не заинтересован в услугах 23-летнего хорвата.
Ранее сообщалось, что "Монако" предложил за игрока 30 миллионов евро.
Напомним, что переговоры по трансферу Влашича ведет "Милан".
Читайте также: Влашич просит ЦСКА о трансфере в "Милан". | http://soccernews.ru
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