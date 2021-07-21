"Милан" должен заплатить "Манчестер Юнайтед" за продление аренды Далота

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"Милан" ведет переговоры о продлении аренды защитника "Манчестер Юнайтед" Диогу Далота.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "МЮ" требует за продление аренды 4 миллиона евро. В свою очередь, "Милан" хочет, чтобы также была опция выкупа.

Трансферная стоимость 22-летнего португальца оценивается в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Далот сыграл за "Милан" 33 матча, забил два гола и отдал три ассиста.

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