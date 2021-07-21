Форвард "Спартака" Кутателадзе утратил статус легионера в РПЛ

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Форвард "Спартака" Николоз Кутателадзе более не является легионером в России.

Напомним, что в начале месяца 20-летний грузин получил российский паспорт. РФС решил не считать Кутателадзе легионером.

В прошлом сезоне Кутателадзе принял участие в четырех играх за "Спартак-2".

Стоит отметить, что игрок сыграл четыре матча за сборную Грузии U17.

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