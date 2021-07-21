Месси - лидер прошлого сезона топ-5 лиг Европы по обводкам в чужой штрафной
Фото: инстаграм Лионеля Месси
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим футболистом прошлого сезона топ-5 лиг Европы по обводкам в чужой штрафной.
Как сообщает Squawka Football, 34-летний аргентинец стал лидером по этому показателю, совершив 21 успешную обводку.
Топ-5 игроков выглядит следующим образом:
Лионель Месси (21);
Килиан Мбаппе (20);
Рахим Стерлинг (18);
Эрлинг Холанд (15);
Маркус Рэшфорд (14).
Читайте также: Месси согласовал контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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|20
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
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|20
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|Валенсия
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14