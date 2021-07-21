Месси - лидер прошлого сезона топ-5 лиг Европы по обводкам в чужой штрафной

Фото: инстаграм Лионеля Месси

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим футболистом прошлого сезона топ-5 лиг Европы по обводкам в чужой штрафной.

Как сообщает Squawka Football, 34-летний аргентинец стал лидером по этому показателю, совершив 21 успешную обводку.

Топ-5 игроков выглядит следующим образом:

Лионель Месси (21);

Килиан Мбаппе (20);

Рахим Стерлинг (18);

Эрлинг Холанд (15);

Маркус Рэшфорд (14).

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